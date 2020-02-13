"Известия": в России могут ввести штрафы за шум в дневные часы

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству планирует направить в Минюст поправку в проект КоАП, которая предполагает введение штрафов за нарушение тишины в дневное время. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, россиянам могут запретить шуметь с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 09:00, а также в воскресенье и праздничные дни. Физическим лицам за нарушение тишины может грозить административный штраф от 500 до 3 тыс. рублей, должностным лицам - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям - от 10 тыс. до 25 тыс. рублей, юридическим лицам - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. В Минюсте "Известиям" подтвердили работу над поправкой.

По словам сенаторов, опрошенных "Известиями", данные меры позволят обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь. Однако, по мнению члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавишниковой, изменения необходимо вводить в соответствии с традициями и возможностями каждого региона РФ.

В начале февраля газета "Известия" сообщила, что группа депутатов во главе с членом комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольгой Павловой разработала законопроект, который предполагает введение на федеральном уровне штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время (с 23:00 до 07:00). Сумма штрафа для физических лиц составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Как рассказали ТАСС в пресс-службе депутата Павловой, авторы сначала предложат внести поправки в Жилищный кодекс РФ. Их реализация не потребует дополнительного финансирования из бюджета.