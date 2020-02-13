{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1310

Количество зараженных составляет более 48 тыс. человек
Описание
© EPA-EFE/WANG YANBING CHINA OUT

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Число заболевших в результате вспышки нового коронавируса в провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 48,2 тыс. человек, из них умерли 1310, выздоровел 3441 житель. Об этом сообщил в четверг комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона. По обновленным данным, официальный уровень смертности составил 2,7% вместо 3,2% днем ранее.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

В среду утром региональные власти проинформировали о более 33,3 тыс. заболевших, 1068 жертвах и 2639 выздоровевших.

Как отмечается в распространенном комитетом заявлении, число инфицированных в административном центре Хубэя городе Ухане, считающемся главным источником распространения заболевания, превысило 32,9 тыс. человек. На втором и третьем месте - Сяогань и Хуанган, где число заболевших составило порядка 2,8 тыс. и 2,6 тыс. соответственно.

Кроме того, в провинции насчитывается более 9 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. Под наблюдением медиков также находятся свыше 77,3 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Вакцину против нового коронавируса могут протестировать на людях через три-четыре месяца
В разработке находятся четыре вакцины, сообщили в ВОЗ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС