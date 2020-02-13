"Известия": объем продаж медицинских масок в России вырос в 4,3 раза

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Россияне на прошлой неделе купили в 4,3 раза больше медицинских масок чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Как отмечает издание, средний чек на медицинские маски вырос до 90-95 рублей (в 2,4 раза выше прошлогодних показателей). Кроме того, в 3,6 раза увеличились продажи противовирусных препаратов прямого действия, средний чек составил 340-350 рублей.

По данным газеты, на 9% выросли и покупки средств по стимулированию иммунитета, средний чек на них составил 560-570 рублей. Аналитиками также был отмечен рост покупок витамина D - на 81% чаще чем в 2019 году (средний чек - 550-560 рублей) и небольшой рост покупок витамина C - чаще на 6% (средний чек 220-225 рублей).