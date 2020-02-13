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Китайская вирусная пневмония

Число зараженных новым коронавирусом в США достигло 14 человек

Личность инфицированного не уточняется

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Новый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в среду в США. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Общее число зараженных на территории США достигло 14 человек. Телекомпания NBC со ссылкой на представителя CDC, уточняет, что речь идет о втором случае заражения новым коронавирусом в городе Сан-Диего. При этом личность инфицированного не уточняется. Первый инфицированный в этом городе, о котором стало известно в понедельник, был эвакуирован из города Уханя 5 февраля.

Вспышка заболевания, вызываемого вирусом COVID-19, была зафиксирована в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию.

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СШАКитайКитайская вирусная пневмония
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