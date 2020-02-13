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В посольстве России в Канаде отметили День дипломата

Торжественный прием посетили порядка 250 гостей
Посол России в Канаде Александр Дарчиев Даниил Студнев/ТАСС
Описание
Посол России в Канаде Александр Дарчиев
© Даниил Студнев/ТАСС

ОТТАВА, 13 февраля. /ТАСС/. Дипломаты посольства России в Оттаве отметили в среду День дипломатического работника вместе со своими коллегами из других стран. Как передает корреспондент ТАСС, торжественный прием посетили порядка 250 гостей.

"Большая честь приветствовать вас в нашем посольстве для совместного празднования Дня дипломата, который отмечается в России и еще нескольких странах", - сказал посол России Александр Дарчиев. Он отметил, что дипломатическая служба заключается не только в посещении подобных приемов в разных посольствах, но в поддержании диалога между государствами и народами, порой, даже в условиях, когда одна из сторон не стремится к сохранению отношений.

Дарчиев также отметил, что дипломатам важно сохранять в своей работе чувство юмора. В поддержку этого тезиса посол России пожелал собравшимся, чтобы однажды День дипломата стал официальным выходным днем.

"К нам сегодня пришли дипломаты из Канады, Белоруссии, Германии, Казахстана, Мексики, Франции, стран Латинской Америки и Африки", - сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве. На приеме гостей угощали традиционными блюдами русской кухни, а на установленных в зале приемов телеэкранах демонстрировались кадры исторической дипломатической хроники.

Российские дипломаты отмечают 10 февраля свой профессиональный праздник - День дипломатического работника. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 31 октября 2002 года. Дату 10 февраля выбрали потому, что в этот день в 1549 году в исторических источниках появляется первое документальное упоминание о специальном дипломатическом ведомстве - Посольском приказе, хотя и дипломатия, и профессиональные дипломаты появились на Руси задолго до этого времени.

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