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Замглавы Минкомсвязи РФ обсудил на Кубе вопросы сотрудничества в сфере коммуникаций

Алексея Волина принял заместитель министра иностранных дел Кубы Рохелио Сьерра

ГАВАНА, 13 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин в ходе своего рабочего визита на Кубу провел встречи с представителями МИД острова и руководством одного из ведущих информационных агентств республики Prensa Latina. Об этом в среду сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что глава агентства Энрике Гонсалес на встрече подчеркнул важность углубления сотрудничества, "учитывая имеющийся потенциал", и выразил уверенность в дальнейщем позитивном развитии российско-кубинского сотрудничества в информационной сфере.

Волина также принял заместитель министра иностранных дел Кубы Рохелио Сьерра. "Превосходное состояние отношений между Кубой и Россией подтверждается достижениями в области сотрудничества в сфере информационных технологий и связи", - приводит агентство его слова. Кубинский замминистра поблагодарил Россию за традиционную и твердую позицию в отношении экономической, торговой и финансовой политики США против острова. Также стороны обозначили приверженность расширению сотрудничества по вопросам, представляющим двусторонний интерес, и содействию технологическому прогрессу Кубы в области телекоммуникаций.

В марте прошлого года РФ и Куба подписали меморандум о намерении укреплять сотрудничество в сферах кибербезопасности и связи. Как заявил ТАСС заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Мамонов, это поможет созданию на острове надежных систем хранения и безопасных каналов передачи информации. Россия, в свою очередь, создает своим компаниям площадку для дальнейшего продвижения своих цифровых продуктов не только в карибской стране, но и в латиноамериканском регионе.

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