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Китайская вирусная пневмония
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Власти Японии эвакуируют с находящегося на карантине круизного лайнера пожилых людей

Эвакуация может начаться 14 февраля

ТОКИО, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение об эвакуации с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess пожилых людей. Об этом в четверг объявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

"Длительное пребывание на судне таких пассажиров может вызвать у них обострение хронических заболеваний и оказать угрозу их здоровью", - подчеркнул глава ведомства.

По его словам, было принято решение эвакуировать пожилых пассажиров лайнера раньше срока окончания карантина на судне, который истекает 19 февраля. Ожидается, что эвакуация пожилых граждан с лайнера может начаться уже 14 февраля. В то же время, по данным японского общественного телевидения, решение будет затрагивать "всех желающих эвакуироваться пожилых людей в возрасте от 80 лет".

На борту Diamond Princess находятся около 3,6 тыс. человек из 50 стран, включая Россию. Ранее Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило о 44 новых случаях заражения коронавирусом на круизном лайнере. Таким образом, общее число зараженных на судне к настоящему времени составило 219 человек, включая одного сотрудника карантинной службы, работавшего на судне, о заражении которого объявили в среду. Глава японского ведомства отметил, что среди новых заразившихся "29 граждан Японии и 15 иностранцев", однако не уточнил точное гражданство последних. На данный момент не сообщается, есть ли граждане РФ среди новой группы инфицированных. 

Заболевших эвакуируют с лайнера и размещают в японских больницах. Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне действует карантин, который должен продлиться до 19 февраля.

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ЯпонияРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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