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В Приморье собирают первую партию разработанного молодыми учеными робота "Адама"

Его можно будет использовать для изучения принципов робототехники, работы искусственного интеллекта и нейросетей

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. Первую партию из четырех персональных роботов "Адам", разработанных молодыми учеными, собирают в Приморье. Как сообщил ТАСС основатель компании "Робот" Александр Ганюшкин, в 2021 году планируется сделать 10 таких роботов, а в 2022 году - 30. "Адама" можно использовать для изучения принципов робототехники, понимания алгоритмов управления роботом и изучения работы искусственного интеллекта и нейросетей.

ООО "Робот" со стартапом "Персональный робот Адам" стали победителем дальневосточного этапа конкурса Open Innovations Startup Tour. Стартап представит Дальний Восток на всероссийском конкурсе в рамках Open Innovations Startup.

"Сейчас собираем первую небольшую партию из четырех роботов. В следующем году планируем сделать уже 10, а еще через год - 30. Параллельно готовимся к самой крупной стартап-конференции для технологических предпринимателей в России и странах СНГ Startup Village", - разъяснил Ганюшкин.

Во время встречи с председателем правительства Приморья Верой Щербина Александр Ганюшкин выразил желание сделать проект робота Адама полезным для Приморья. "Нам хотелось бы поставить роботов в школы или любое другое образовательное учреждение. <…> Хочется быть полезными на той территории, где мы живем и работаем", - сказал Ганюшкин. Вера Щербина предложение поддержала и отметила, что край готов оказать помощь в создании совместного проекта образовательных учреждений Приморья и разработчиков для внедрения его на территории региона. По ее мнению, "инициатива может стать хорошим подспорьем для школьников и студентов в изучении робототехники".

Как разъяснил основатель компании "Робот", региональное правительство запросило у стартапа коммерческое предложение на поставку комплекта роботов. "Адам" поможет заинтересованным школьникам изучить принципы робототехники, понять алгоритмы управления роботом и изучить возможности работы с искусственным интеллектом и нейросетями.

"Мы хотим сделать небольшой класс робототехники в одном из образовательных учреждений Приморья, пока неизвестно, будет это школа, кванториум либо высшее учебное заведение. У нас есть потенциальные заказчики за пределами края, но удобнее будет отработать проект здесь", - сообщил Ганюшкин и отметил, что по предварительным договоренностям с региональным правительством, первые роботы могут появиться в приморском учреждении в 2020 году.

Open Innovations Startup Tour

В дальневосточном этапе Open Innovations Startup Tour, который проходил 23 и 24 января, приняли участие жители семи дальневосточных регионов. Из 96 заявок экспертный совет отобрал в полуфинал 30 стартапов в сфере медицины, промышленности и энергетики.

Владивосток первым принял Open Innovations Startup Tour - 2020. Конкурс проводится в разных городах России с 2011 года. Это самый масштабный в России проект по развитию технологического предпринимательства. Победители региональных этапов конкурса представят свои стартапы в Москве на Startup Village и смогут побороться за денежные призы - от 1 до 5 млн рублей.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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