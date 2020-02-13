Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу

ТАСС, 13 февраля. Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Пномпене.

"Судно вошло в порт Сиануквиля. Местные власти ждут дальнейших указаний из Пномпеня", - отметили в дипмиссии. По некоторым данным, планируется вывоз пассажиров в аэропорты Пномпеня и Сиануквиля.

По предварительной информации местного МВД, на борту есть один гражданин РФ. Между тем посольство располагает сведениями о наличии не менее семи россиян среди пассажиров. Эти данные будут уточняться.

Позиция оператора

Оператор судна Holland America Line сообщил в среду, что власти Камбоджи разрешили лайнеру с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту зайти в один из портов, где пассажиры смогут сойти на берег. "Все разрешения получены, и мы очень благодарны властям Камбоджи за поддержку", - говорится в заявлении, размещенном на странице компании в Facebook.

Ожидается, что в течение следующих нескольких дней пассажиры чартерными рейсами полетят в столицу страны Пномпень, откуда смогут вернуться домой. Holland America Line возьмет на себя все расходы по организации перелетов, а также полностью возместит расходы за путешествие.

Больных на борту нет

"Все гости на борту здоровы, несмотря на ошибочные сообщения, случаев заболевания коронавирусом или подозрений на него на борту нет и никогда не было", - указали в компании.

Обстановка на борту круизного лайнера Westerdam спокойная, никто не болеет и не носит масок, рассказал корреспонденту ТАСС российский пассажир судна по имени Алексей, путешествующий вместе с семьей. "У нас все хорошо. На борту никто не болеет, в масках никто не ходит. Питание отличное", - отметил он. По словам собеседника, пассажиры пребывают в хорошем расположении духа. "Осуществляется контроль температуры", - добавил он.

Проблемный рейс

Лайнер Westerdam вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус.

Впоследствии заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. По данным источников корреспондента ТАСС, на борту много европейцев и американцев. Китайцев среди пассажиров нет.