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Иркутскую колонию проверят из-за фото застолья с участием осужденного за убийство Немцова

Проверяющие выяснят, в каких условиях содержится Заур Дадаев и как были сделаны снимки

ИРКУТСК, 13 февраля. /ТАСС/. ГУФСИН по Иркутской области назначило служебную проверку после появления в социальных сетях и СМИ фотографий застолья с участием Заура Дадаева, осужденного за убийство политика Бориса Немцова, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства. В сообщениях, сопровождаемых снимки, говорится, что они могли быть сделаны в колонии, где отбывает наказание Дадаев.

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"По поводу фотографий ГУФСИН России по Иркутской области назначило в колонии проверку. По нормативу служебная проверка проводится месяц, но сроки могут сокращаться", - сказал собеседник агентства.

Проверяющим предстоит выяснить, в каких условиях содержится Дадаев и как были сделаны снимки.

Фотографии с застолья осужденных с участием Дадаева размещены на странице пользователя с именем Ислам Ирон в социальной сети "ВКонтакте". Там они датированы 3 июля 2018 года, но в СМИ начали распространяться в среду после того, как прошла информация о том, что Дадаева, отбывающего наказание в Иркутской области, хотят перевести из исправительной колонии в тюрьму.

В среду в Иркутский областной суд поступила апелляционная жалоба на решение первой инстанции о переводе Дадаева из исправительной колонии строгого режима №3, которая находится в Иркутске, в тюрьму. Представление о переводе, поданное руководством колонии в Куйбышевский районный суд Иркутска, было удовлетворено в декабре 2019 года. Как сообщал ТАСС, осенью 2018 года за систематическое нарушение порядка Дадаева на год переводили в одиночную камеру в исправительной колонии № 2, которая находится в городе Ангарске Иркутской области.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. 

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