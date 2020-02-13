В Японии общее число заразившихся новым коронавирусом достигло 247

ТОКИО, 13 февраля. /ТАСС/. Общее число зараженных новым коронавирусом в Японии достигло 247 человек. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

"К сожалению, - сказал он, - число зараженных в стране продолжает нарастать. С учетом вновь выявленных на круизном судне оно достигло сегодня 247 человек".

По словам министра, все зараженные новым коронавирусом подлежат госпитализации, даже если у них нет симптомов вызываемой им заболевания. Лечение, сказал он, будет производиться за государственный счет.

Ранее министр сообщил, что заражение вирусом COVID-19 было обнаружено еще у 44 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. Таким образом общее число зараженных на судне достигло 219 человек, включая одного сотрудника карантинной службы. Глава японского ведомства отметил, что среди новых заразившихся "29 граждан Японии и 15 иностранцев", однако не уточнил гражданство последних. Новых случаев заражения, помимо круизного судна, в Японии зафиксировано не было.

На борту Diamond Princess находятся около 3,6 тыс. человек из 50 стран, включая Россию. К настоящему времени о заболевших среди находящихся на борту граждан РФ не сообщалось. Заболевших эвакуируют с лайнера и размещают в японских больницах. Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне действует карантин, который должен продлиться до 19 февраля.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию.