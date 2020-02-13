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Прямые авиарейсы впервые хотят запустить из Сочи в Индию и Иран в 2020 году

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Светлана Балаева отметила, что город благодаря крупным международным мероприятиям имеет "свое определенное имя" за пределами России

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Кубани в 2020 году планируют открыть прямые авиарейсы из Сочи в Индию и Иран. Об этом сообщила ТАСС министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

"Мы рассматриваем варианты [прямых авиасообщений], это Индия и Иран. Мы понимаем, что есть спрос. Сейчас работаем над тем, чтобы был прямой рейс. Это ближайший год, но точных сроков еще нет", - сказала Балаева.

Она отметила, что Сочи благодаря крупным международным мероприятиям, которые проводились в последние годы на территории курорта, уже имеет "свое определенное имя" за пределами России. В частности, в Сочи регулярно летают туристы из Израиля, поток которых, по словам Балаевой, с каждым годом "увеличивается кратно".

Кроме того, в Сочи на регулярной основе осуществляются прямые авиарейсы из Объединенных Арабских Эмиратов. "У нас также есть регулярные рейсы, которые летают с прошлого года и, в принципе, показывают свою эффективность с учетом загрузки и с учетом того, сколько туристов в прошлом году принял город. Отсутствие визового ограничения с этими странами тоже стимулирует определенным образом поток", - добавила Балаева.

Ранее в пресс-службе администрации Сочи сообщали, что Сочи и столицу Бахрейна Манаму свяжет прямое авиасообщение. Первый рейс запланирован на 15 июня. Договоренность между сторонами была достигнута в ходе международной туристической выставки Fitur-2020 в Мадриде.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье в городе популярен отдых по программам санаторно-курортного отдыха. В Сочи также активно развивается событийный туризм, в городе ежегодно проходит около 400 различных мероприятий, в том числе Всероссийский фестиваль "Кинотавр", Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", этап автогонок "Формула-1" и другие. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек.

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