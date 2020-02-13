На Шантарах планируют восстановит взлетно-посадочную полосу для развития туризма

ХАБАРОВСК, 13 февраля. /ТАСС/. Бизнес и администрация Объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье" планируют восстановить заброшенную взлетно-посадочную полосу на Шантарских островах, чтобы сделать красоты этой местности доступнее для туристов. Об этом ТАСС сообщил руководитель филиала "Шантарский" (входит в "Заповедное Приамурье") Иван Насонов.

"Ранее на острове Большой Шантар располагалась бывшая радиолокационная военная рота, была воинская часть, взлетно-посадочная полоса, где приземлялись самолеты Ан-2. Часть расформирована с 1993 года, полоса сейчас просматривается, но по бокам поросла кустарником, на самой полосе отмечается кедровый стланик. Рассматриваем возможность восстановления этой полосы, прорабатываем этот вопрос", - сказал Насонов.

Он сообщил, что для того, чтобы реализовать задуманное, необходимо перевести территорию национального парка из категории земель лесного фонда в категорию особо охраняемых природных территорий. В этом случае необходимый участок можно передать в аренду бизнесу. "Подготовительная работа по земле уже запущена. И со стороны бизнеса есть заинтересованные компании, которые сейчас занимаются организацией туров на Шантарские острова, развить туристическую инфраструктуру на острове, восстановив в том числе взлетно-посадочную полосу", - сказал Насонов, уточнив, что летать, возможно, будут из Хабаровска.

Шантарские острова - это архипелаг общей площадью 2,5 тыс. кв. км у входа в Удскую губу, Тугурский залив и залив Академии. В 2013 году Шантарские острова и прилегающая акватория Охотского моря общей площадью 515 тыс. га получили статус национального парка.

Самый крупный из островов архипелага - Большой Шантар. Острова славятся своей уникальной природой, это скалистые с многочисленными водопадами острова, где можно наблюдать выходы цветных поделочных камней. К островам приплывают гренландские киты и косатки, на самих островах обитают краснокнижные птицы. Острова труднодоступны, попасть туда можно только в летние месяцы. Сейчас туристов на острова возят либо вертолетами до ближайших баз на материке, а далее переправляют на катерах, либо довозят с помощью автомобильного и водного транспорта. На самих островах есть несколько туристических стоянок с местами для разведения костра. От Хабаровска Шантарские острова находятся примерно в 1,5 тыс. км.