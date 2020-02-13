Еще одну больницу для лечения коронавируса построят в китайской провинции Хубэй

ТАСС, 13 февраля. Власти китайской провинции Хубэй в течение семи дней возведут еще одну больницу для лечения зараженных вирусом COVID-19. Об этом сообщает в четверг агентство "Синьхуа".

Больница на 200 койко-мест появится в уезде Сишуй, где зарегистрировано более 2,6 тыс. случаев заражения инфекцией. Медучреждение будет возведено за семь дней на базе строящегося родильного дома.

Как указывает Синьхуа, работы по переоборудованию клиники начались 11 февраля.

При этом, по данным агентства, в недавно построенной в Ухане больнице "Хошэньшань", которая рассчитана на лечение 1 тыс. пациентов, уже отмечается нехватка свободных койко-мест.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию.