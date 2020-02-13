На борту прибывшего в Камбоджу лайнера Westerdam находятся восемь россиян

ТАСС, 13 февраля. На борту круизного лайнера Westerdam, прибывшего в четверг в акваторию камбоджийского порта Сиануквиль, согласно списку пассажиров, находятся семь россиян-туристов, в том числе двое мужчин и пятеро женщин, а также одна гражданка РФ - член экипажа. Полный список был получен в распоряжение ТАСС от камбоджийской стороны.

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Подавляющее большинство путешествующих на судне - граждане США (651 человек) и Канады (271). В числе пассажиров также значатся немцы, англичане, нидерландцы и представители других стран. На лайнере путешествует один обладатель паспорта КНР, а также 29 жителей специального административного района Гонконг.

После швартовки судна в порту Сиануквиль на его борт поднялись сотрудники миграционной службы Камбоджи, сообщил ТАСС российский пассажир судна по имени Алексей, путешествующий вместе с семьей. "Мы сдали паспорта на визу. Holland America [компания-оператор круиза], делает нам визы в Камбоджу, и в течение трех дней отправит нас в Москву за счет компании, плюс покрывает все наши убытки - возвращает стоимость круиза, а также дает 100-процентную скидку на следующий круиз. Мы довольны", - сказал собеседник.

Больных на борту нет

"Все гости на борту здоровы, несмотря на ошибочные сообщения, случаев заболевания коронавирусом или подозрений на него на борту нет и никогда не было", - подчеркивает оператор судна Holland America Line.

Обстановка на борту круизного лайнера Westerdam спокойная, сказал корреспонденту ТАСС российский пассажир. "У нас все хорошо. На борту никто не болеет, в масках никто не ходит. Питание отличное", - отметил он. По словам собеседника, пассажиры пребывают в хорошем расположении духа. "Осуществляется контроль температуры", - добавил он.

Проблемный рейс

Лайнер Westerdam вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус. Впоследствии заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд.

Лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, в итоге в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.

"Судно вошло в порт Сиануквиля. Местные власти ждут дальнейших указаний из Пномпеня", - заявили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Камбодже. По некоторым данным, планируется вывоз пассажиров в аэропорты Пномпеня и Сиануквиля.

Позиция оператора

Оператор судна сообщил в среду, что власти Камбоджи разрешили лайнеру с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту зайти в один из портов, где пассажиры смогут сойти на берег. "Все разрешения получены, и мы очень благодарны властям Камбоджи за поддержку", - говорится в заявлении, размещенном на странице компании в Facebook.

Ожидается, что в течение следующих нескольких дней пассажиры чартерными рейсами полетят в столицу страны Пномпень, откуда смогут вернуться домой. Holland America Line возьмет на себя все расходы по организации перелетов, а также полностью возместит расходы за путешествие.