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Шахта в Мурманской области возобновила работу после пожара

Из-за возгорания эвакуировали более 380 человек

ТАСС, 13 февраля. Рудник АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро") в Кировске Мурманской области возобновил добычу после пожара, который произошел в среду, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании.

"Отгрузка была запущена в среду в 23:45 мск. В 02:00 мск возобновилась добыча", - сказала собеседница агентства.

Пожар произошел в шахте на горизонте 250 метров. Были эвакуированы более 380 человек. Предварительная причина ЧП - возгорание мусора или личных вещей одного из сотрудников.

Кировский филиал АО "Апатит" основан в 1929 году на базе месторождений апатит-нефелиновых руд Хибинского массива. Это единственный в России производитель нефелинового концентрата.

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