Россиянам предложили "гаражную амнистию" в 2021 году

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.

Как сообщила пресс-служба Росреестра, "в правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены".

Документ разрабатывался Минэкономразвития совместно с Росреестром два года.

По данным Единого государственного реестра недвижимости, в России более 3,5 млн незарегистрированных гаражей. "Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения "гараж" не учитывались, поэтому количество фактически существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше", - добавляет пресс-служба Росреестра.

Законопроект предлагает установить перечень документов, которые будут подтверждать наличие гаража у гражданина. Например, длительное добросовестное использование гаража, выплата пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, документы, подтверждающие оплату платежей при эксплуатации гаража, ранее полученные документы технической инвентаризации и т. д.

Субъекты РФ могут устанавливать дополнительные документы, которые позволят гражданам приобрести право на землю под гаражом.

По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, "гаражная амнистия" поможет более 4,5 млн автовладельцам. Предполагается, что законопроект вступит в силу в 2021 году.