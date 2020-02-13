В России создадут цифровую карту мусорных полигонов и незаконных свалок

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Минприроды России и компания "Российский экологический оператор" (РЭО) разработают цифровую карту о состоянии системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России, сообщает пресс-служба министерства.

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"Минприроды России совместно с ППК "Российский экологический оператор" разрабатывает цифровую карту о состоянии отрасли системы обращения с отходами в субъектах РФ. Через личный кабинет цифрового модуля "Открытые данные ТКО" региональные органы власти до конца февраля 2020 года должны внести сведения по своему субъекту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цифровая карта будет работать по принципу открытого агрегатора, на ней будет отражена вся информация: от территориальных схем обращения с ТКО и имеющейся инфраструктуры до незаконных свалок и размеров утвержденных тарифов.

"После этого [внесения регионами всех данных] Минприроды России совместно с ППК "РЭО" и Росприроднадзором начнет проверку представленной информации", - уточняют в министерстве.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.