Власти Хубэя объяснили резкий рост числа зараженных новым коронавирусом

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Слишком резкое увеличение в четверг официального числа инфицированных новым коронавирусом в провинции Хубэй по сравнению со всеми предшествующими датами объясняется внедрением новых стандартов классификации и признанием инфицированными многих из тех, кто по прежним критериям считался лицом с подозрением на вирус. Об этом сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

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Согласно статистике, за последние сутки в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения, в то время как раньше этот показатель колебался на уровне нескольких тысяч в день.

"Мы скорректировали результаты, касающиеся лиц с подозрением на инфекцию, выявленных в последнее время. Затем мы применили по отношению к этой группе новые стандарты классификации, которые будут использоваться и в дальнейшем при диагностике инфицированных", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что корректировка критериев, по которым человек признается зараженным новым коронавирусом, была сделана с целью унификации общенациональных методов выявления заболевших по всему Китаю.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 48,2 тыс. человек, из них умерли 1310, выздоровел 3441 житель.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию. Региональные власти в четверг подтвердили порядка 59,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 1368 инфицированных умерли, выздоровели свыше 5,9 тыс. человек.