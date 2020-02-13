Рособрнадзор продлил срок подачи заявлений на сдачу ГИА для 9 классов до 2 марта

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Рособрнадзор продлил срок подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации 2020 года для выпускников девятых классов до 2 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки продлила сроки подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации 2020 года для выпускников 9 классов (ГИА-9) до 2 марта", - говорится в сообщении.

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, заявления от участников экзамена принимаются до 1 марта включительно. Так как в 2020 году 1 марта - выходной день, днем окончания приема заявлений будет являться следующий за ним рабочий день - 2 марта, поясняется в сообщении.

"Соответствующее разъяснительное письмо мы направили в регионы, чтобы региональные министерства образования проинформировали о сроках окончания приема заявлений участников экзаменов", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.