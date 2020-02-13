Россиян, находящихся на лайнере Westerdam, отправят на родину до 15 февраля

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Всех россиян, находящихся на борту круизного лайнера Westerdam, прибывшего в четверг в камбоджийский порт Сиануквиль, организаторы круиза до 15 февраля отправят на родину. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Пномпене.

"Сотрудники посольства связались с российскими гражданами на борту судна Westerdam. Компания-оператор круиза планирует их отправить на родину до 15 февраля", - отметили в дипмиссии. Дипломаты также рассказали, что никаких жалоб у россиян нет. В случае возникновения любых проблем посольство окажет им всю необходимую помощь и поддержку.

Согласно списку пассажиров, полученному в распоряжение ТАСС от камбоджийской стороны, на борту круизного лайнера находятся 7 россиян-туристов, в том числе двое мужчин и пятеро женщин, а также одна гражданка РФ - член экипажа. Подавляющее большинство путешествующих на судне - граждане США (651 человек) и Канады (271). В числе пассажиров также значатся немцы, англичане, нидерландцы и представители других стран. На Westerdam путешествует всего лишь один обладатель паспорта КНР, а также 29 жителей специального административного района Гонконг.

О ситуации с лайнером

Лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на новый коронавирус. Впоследствии заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд.

Лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, в итоге в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.

Как стало известно ТАСС, лайнер не будут помещать в карантин. Вместе с тем, администрация Сиануквиля не разрешила пассажирам свободно покидать судно до прохождения освидетельствования местными медиками.

Один из пассажиров судна - российский гражданин Алексей Дмитриев, путешествующий вместе с семьей, сообщил ТАСС, что обстановка на борту круизного лайнера Westerdam спокойная, никто не болеет и не носит масок.

Испорченный отпуск

"Мы очень благодарны камбоджийской стороне за то, что они нас приняли. Это ужасно, когда ты не знаешь, куда ты плывешь, насколько долго и куда в итоге пустят", - поделилась с корреспондентом ТАСС впечатлениями от путешествия российская пассажирка по имени Яна.

По ее словам, билеты пассажирам приходилось менять по 3-4 раза, планы отпуска у многих порушились. "Даже сейчас, когда уже причалили, многие пока ничего не планируют. Было велено не покупать билеты, ничего не бронировать, потому что ситуация может поменяться".

"Так, вчера, когда мы уже почти приплыли к тайскому порту Лаем Чабанг и находились в 50 км от берега, нам навстречу прислали крейсер ВМС Таиланда с пушками. Все были в шоке и выскочили на палубу, потому что зрелище было ужасное. Капитан сразу же успокоил и пояснил, что это нормальная практика и всего лишь сопровождение", - рассказала она.

"Сейчас все отнесли паспорта на камбоджийскую визу, нам сказали ждать дальнейших указаний, когда разрешат спуститься. До 15 февраля нас всех обещали отправить домой", - сообщила россиянка.