Власти КНР: инфицирование коронавирусом чаще всего происходит воздушно-капельным путем

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Наибольшее число случаев инфицирования коронавирусом происходит воздушно-капельным путем. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

"Выделение вируса из стула больных не означает изменения основного пути распространения инфекции. Она по-прежнему чаще всего распространяется через дыхательные пути или непосредственный контакт", - сказал представитель ведомства. Так он прокомментировал публикацию Медицинского университета Гуанчжоу о том, что продукты жизнедеятельности больных могут содержать в себе коронавирус, что приводит к тому, что канализация и вентиляция жилых зданий и больниц могут быть потенциально опасными для здоровых людей.

"Роль и влияние распространения заболевания путем желудочно-кишечного тракта, в том числе фекально-оральным способом, еще предстоит исследовать и изучить", - подчеркнул он.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По данным на четверг, власти Китая подтвердили более 59,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,3 тыс. инфицированных умерли, выздоровели почти 6 тыс. человек.