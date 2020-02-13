Мишустин предложил кабмину рассмотреть программу "Доступная среда"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает крайне важным создать все необходимые условия для активной жизни людей с ограниченными физическими возможностями.

На заседании правительства глава кабинета министров предложил рассмотреть основные направления государственной программы "Доступная среда" до 2025 года. "У нас в стране почти 12 млн человек с ограничениями по здоровью, в рамках госпрограммы, которая действует с 2011 года, уже многое сделано: почти две трети объектов стали доступными, оборудованы пандусами, другими приспособлениями более трети социальных учреждений, в пять раз выросло количество школ, где создана безбарьерная среда", - констатировал Мишустин. По его оценке, "большой шаг сделан для трудоустройства людей с ограничениями по здоровью, совершенствуется медико-санитарная экспертиза, увеличено финансирование на обеспечение современными техническими средствами реабилитации". "Но все равно несмотря на то, что много сделано, остается много вопросов", - признал глава кабинета министров.

Среди проблем он назвал необходимость создать для людей с ограничениями по здоровью "комфортные условия для посещения не только государственных и медицинских учреждений, также это музеи, университеты, туристические комплексы федерального значения". "В рамках госпрограммы предлагается поддержать такие организации на конкурсной основе", - отметил Мишустин. По его словам, еще одно направление работы - это "продолжение создания в регионах базовых образовательных организаций в рамках формирования системы инклюзивного профессионального образования". "Нужно, чтобы как можно больше детей с ограничениями по здоровью занимались в кружках, секциях, к 2025 году до 75 процентов таких детишек должны быть охвачены занятиями, а также чтобы они могли ездить в детские центры отдыха и оздоровления", - указал премьер-министр.

Другие вопросы повестки дня

На нынешнем заседании он также предложил рассмотреть еще один законопроект, "который позволит защитить интересы малого и среднего бизнеса, который участвует в процедуре закупок". "Подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят штрафы для тех заказчиков, которые несвоевременно оплачивают товары, работы, услуги, предоставляемые предприятиями малого и среднего бизнеса в рамках закупок. За такие нарушения могут быть оштрафованы как должностные, так и юридические лица", - уточнил Мишустин.

Еще один вопрос в повестке дня заседания правительства - распределение субсидий на развитие спорта примерно в 40 регионах. "Выделим более двух миллиардов рублей на строительство новых спортивных комплексов, новых спортплощадок, на оснащение их соответствующим оборудованием", - сказал премьер-министр.