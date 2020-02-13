Вывоз радиоактивного грунта с участка ЮВХ в Москве завершится в мае

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы приняли решение об очистке и вывозе грунта у Московского завода полиметаллов, вблизи которого планируется строить Юго-Восточную хорду (ЮВХ).

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Обследование и вывоз радиоактивных отходов и загрязненного грунта с участка строительства Юго-Восточной хорды в Москве завершатся в мае 2020 года, тендер на эти работы выиграл ФГУП "Радон". Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента строительства.

"Был объявлен электронный аукцион на оказание услуг по радиационному контролю, изъятию и транспортировке радиоактивных отходов и радиоактивно загрязненного грунта с участка радиоактивного загрязнения, расположенного на правом берегу реки Москва между Московским заводом полиметаллов [Каширского шоссе, 49] на западе, железнодорожным мостом Курского направления [железнодорожная платформа "Москворечье"] на востоке, реки Москва на севере и Каширским шоссе на юге. Победителем стал ФГУП "Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды" ["Радон"]", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы должны быть проведены в течение трех месяцев с даты заключения контракта. Проект предусматривает три этапа работ, в частности, в числе подготовительных работ - обеспечение санитарно-пропускного режима и круглосуточной охраны на объекте, радиационный контроль технологических процессов, сотрудников и техники, выезжающей с объекта.

Власти Москвы в 2018 году приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды - трассы длиной 28 км с мостом через Москву-реку и многоуровневыми развязками. Московский завод полиметаллов, расположенный недалеко от траектории будущей хорды, в 1950-60-е годы складировал на своем заднем дворе радиоактивные отходы, позднее эта загрязненная территория была возвращена городу.

Собянин ранее сообщил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения на склоне Москвы-реки, за территорией завода полиметаллов, по мнению специалистов, не препятствуют стройке. Однако в период строительства будет осуществляться постоянный радиационный мониторинг. По словам мэра, даже если будут обнаружены следы радиации, загрязненные грунты вывезут из Москвы и поместят в специальные хранилища.