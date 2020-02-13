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Челябинская прокуратура проверит информацию о вызове врача ребенку с 327-й попытки

По словам жителей Златоуста, в это время у их двухлетней дочери была температура 39 градусов

ЧЕЛЯБИНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Прокуратура проверит информацию о том, что жители Златоуста (Челябинская область) смогли лишь с 327-й попытки вызвать врача для своей двухлетней дочери. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром областной прокуратуры.

В среду издание Znak.com сообщило, что жительница Златоуста безуспешно пыталась вызвать врача к дочери, у которой температура поднялась до 39 градусов, сделав более 300 звонков.

"По поручению прокурора области Виталия Лопина органами прокуратуры организована проверка информации СМИ о вызове врача ребенку в Златоусте с 327-го раза. Если будут установлены факты нарушения закона, будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Пресс-служба областного Минздрава сообщила журналистам, что, по словам главного врача городской детской больницы Златоуста Натальи Ахтарьяновой, скорее всего, речь идет о детской поликлинике на улице Полетаева. Там в субботу, 8 февраля, с 8:00 до 14:00 (с 6:00 до 12:00 мск) на вызовах работала бригада из двух фельдшеров и врача-педиатра, им помогала медсестра. Всего дежурные специалисты отработали 48 вызовов. 10 февраля в поликлинике к работе по приему вызовов, кроме 11 штатных участковых врачей, привлекались дополнительные врачи-педиатры.

Теги
РоссияЧелябинская область
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