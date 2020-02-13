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Журналист Дмитрий Солопов рассматривает предложение занять пост главреда "Ведомостей"

Ранее появилась информация о том, что нынешний главред газеты Илья Булавинов и шеф-редактор сайта Максим Товкайло покинут издание

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Основатель Коммуникационного агентства Progress журналист Дмитрий Солопов сообщил, что получил предложение занять пост главного редактора газеты "Ведомости".

"Я рассматриваю данное предложение", - сказал он ТАСС, отвечая на вопрос агентства.

Ранее в Telegram-канале "Беспощадный пиарщик" появилась информация о том, что газету "Ведомости" покидает главный редактор Илья Булавинов, а кандидатом на пост стал Дмитрий Солопов. Вместе с Булавиновым, по данным канала, издание покинет и шеф-редактор сайта "Ведомостей" Максим Товкайло.

Источник в газете подтвердил ТАСС уход Товкайло.

Булавинов на запрос ТАСС не ответил.

Солопов - основатель коммуникационного агентства Progress, создатель и до августа 2012 года главный редактор радиостанции "Коммерсант FM", один из создателей радиостанции Business FM.

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