"Почта Крыма" выпустила марку, посвященную 75-летию Ялтинской конференции

ЯЛТА, 13 февраля. /ТАСС/. Церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 75-летию Ялтинской конференции, состоялась в четверг в рамках международной конференции "Ялта-1945: уроки истории", которая 13-14 февраля проходит в Ливадийском дворце. Марка выпущена в серии "История российской дипломатии".

"Гашение проводится штемпелем, на котором указана сегодняшняя дата - 13 февраля 2020 год На почтовой марке изображен памятник Зураба Церетели "Большая тройка", который установлен здесь, в Ливадии, в 2015 году", - сказала на церемонии директор "Почты Крыма" Елена Принь.

Она сообщила, что марка выпущена тиражом 90 тыс. экземпляров. "Почтовая продукция, погашенная в этот день, приобретает особое значение филателистическое и пополнит коллекции и филателистов, и филокартистов по всему миру", - добавила Принь.

Конференция организована Советом Федерации, органами власти Крыма, Фондом исторической перспективы, Ассамблеей народов Евразии. Принимают участие политики, ученые, общественные деятели из РФ, Австрии, Великобритании, Франции, США, Турции, Словакии. Планируется принятие Ливадийской декларации поддержания мира на Евразийском континенте.

В Ливадийском дворце 4-11 февраля 1945 года проходила встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции - Сталина, Рузвельта и Черчилля. Также проводились переговоры глав МИД СССР, США и Великобритании. Основным был вопрос о послевоенном мироустройстве, создании ООН. Достигнутый компромисс позволил принять Декларацию об освобожденной Европе, утверждавшей, что преобразование "должно быть достигнуто таким путем, который позволит освобожденным народам уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору".