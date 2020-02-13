В России насчитывается до 4,5 тыс. детей с онкозаболеваниями

"Мы сегодня оперируем цифрами порядка 15-17 пациентов на 100 тыс. детского населения, что легко пересчитать с точки зрения детского населения Российской Федерации от 0 до 18 лет - это примерно 4-4,5 тыс. пациентов поступают в руки специалистам", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню детей, больных раком, который отмечается 15 февраля.

При этом Румянцев отметил, что статистика может быть неточной, в частности, из-за отсутствия детского регистра по заболеваниям, а также невыявленных онкозаболеваний, скрывающихся за другими болезнями. "Примерно треть пациентов недоучитываются. Это связано с очень многими проблемами вообще и ведения регистров в России. Часть пациентов могут болеть под другими масками болезни", - добавил он.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.