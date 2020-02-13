Председателю племзавода под Кировом внесено представление за свалку останков животных

КИРОВ, 13 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Кировской области внесла представление председателю племзавода "Соколовка" за организацию незаконной свалки в Зуевском районе Кировской области, куда свозились туши крупного рогатого скота. Об этом сообщается в четверг на сайте прокуратуры.

В январе прокуратура начала проверку размещенной в СМИ информации о свалке останков животных, обнаруженной в Зуевском районе Кировской области. Трупы телят, на ушах которых якобы сохранились бирки, обнаружил бывший работник сельхозпредприятия Андрей Рогачев. По его словам, за новогодние праздники на молочной ферме погибли 16 дойных коров.

"В ходе проверки на земельном участке СПК ПЗ "Соколовка" было выявлено несанкционированное размещение отходов, при этом площадь свалки составила более 100 кв. м. Помимо бытового мусора на участке местности установлено наличие отходов ветеринарии класса "Г" фармацевтических производств (стеклянные баночки из-под лекарственных средств), элементов автотранспорта (шины и др.), а также отходы животноводства и биологические отходы (кости и шкура животных). По результатам проверки прокурором Зуевского района председателю СПК ПЗ "Соколовка" внесено преставление", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники "Соколовки" незаконно размещали туши животных на земельном участке возле леса.

По данным правительства области, племзавод "Соколовка" расположен в Зуевском районе, на ферме содержится 4000 голов крупного рогатого скота и почти 4500 свиней. "Соколовка" снабжает молочной и мясной продукцией населенные пункты Кировской области и других российских регионов.