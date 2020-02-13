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Обеспечение питания в школах в 2020 году на 70% будет финансироваться из бюджета РФ

В Минпросвещения заявили, что к сентябрю 2023 года качественное и бесплатное горячее питание будут получать 6,8 млн учеников младших классов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Обеспечение горячего питания в школах с сентября по декабрь 2020 года на 70% будет финансироваться из федерального бюджета РФ, остальные средства поступят из бюджетов регионов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения.

Как отмечается в сообщении, министерство подготовило проект постановления правительства РФ о выделении субсидий на горячее питание. "Согласно предварительным расчетам, общая потребность на четыре месяца 2020 года - с сентября по декабрь - составляет более 26 млрд рублей. Из них - 18,5 млрд рублей - из федерального бюджета и 7,5 млрд рублей - из региональных бюджетов субъектов РФ", - говорится в сообщении.

К сентябрю 2023 года качественное и бесплатное горячее питание будут получать 6,8 млн учеников младших классов, указывается в сообщении.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным питанием всех учеников с первого по четвертый классы. В тех регионах, где есть техническая готовность, это нужно сделать с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 1 сентября текущего года бесплатное горячее питание в младшей школе готовы ввести 68 регионов.

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Россия
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