Песков: Путин восхищался подвигами Ботяна

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин глубоко скорбит в связи с кончиной легендарного разведчика Алексея Ботяна , подвигами которого восхищался.

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"Безусловно, президент Путин глубоко соболезнует родным и близким Ботяна. Он его хорошо знал, восхищался подвигами этого человека, восхищался его смелостью, его патриотизмом, его мужеством, восхищался всем его жизненным путем", - сказал в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что "буквально на днях готовилась поздравительная телеграмма от имени президента по случаю дня рождения Ботяна, но, к сожалению, теперь речь идет о телеграмме соболезнования".

"Президент и его администрация глубоко скорбят в связи с кончиной Ботяна", - повторил Песков.