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Один из дней фестиваля "Новая волна" посвятят татарской культуре

В этом году конкурс будет проходить в Казани

КАЗАНЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", который пройдет в Казани летом 2020 года, будет включать в себя день татарской культуры. Об этом сообщила в четверг журналистам руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова по итогам встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с генеральным продюсером смотра Игорем Крутым.

Три года назад при переходе "Новой волны" из Юрмалы в Сочи Игорю Крутому поступило предложение провести этот фестиваль в Казани. После ряда совместных проектов, среди которых были Универсиада, чемпионат мира по водным видам спорта, чемпионат по рабочим профессиям, "Новую волну" решили провести в конце августа 2020 года в Казани.

"Рустам Нургалиевич обозначил важный для него вопрос - это то, чтобы один из дней фестиваля посвятить полностью татарской культуре. Мы не исключаем, что, возможно, какие-то популярные и известные исполнители что-то будут исполнять на татарском языке. Рустам Нургалиевич договорился об этом с [Игорем] Крутым, что так как мы будем проводить это в Татарстане, есть такое пожелание. Они договорились о том, что такая форма, новая еще для проекта "Новая Волна", будет использована", - сказала она.

"Новая волна" - ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. В 2002-2014 годах проводился в Юрмале (Латвия) в концертном зале "Дзинтари". С 2015 года фестиваль проходил в Сочи. Главная цель конкурса - открытие для зрителей музыкальных талантов.

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РоссияТатарстан
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