Главный редактор "Ведомостей" сообщил, что работает по текущему контракту до конца апреля

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Главный редактор газеты "Ведомости" Илья Булавинов будет работать на своем посту до конца апреля, дальнейшие планы пока не определены. Об этом он сообщил ТАСС.

"В апреле прошлого года я согласился продлить контракт на год под решение определенных задач. О чем было объявлено редакции. Это не значит, что мне не предложат продлить его снова. Это не значит, что я его не продлю снова. Это также не значит, что я его обязательно продлю. В любом случае я работаю по действующему контракту до конца апреля", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале "Беспощадный пиарщик" появилась информация о том, что газету "Ведомости" покидает главный редактор Илья Булавинов, а кандидатом на этот пост стал журналист Дмитрий Солопов. Вместе с Булавиновым, по данным канала, издание покинет и шеф-редактор сайта "Ведомостей" Максим Товкайло.

Основатель коммуникационного агентства Progress, создатель и до августа 2012 года главный редактор радиостанции "Коммерсантъ FM", один из создателей радиостанции "Business FM" - журналист Дмитрий Солопов подтвердил ТАСС, что получил предложение занять пост главного редактора газеты "Ведомости".

Источник в газете подтвердил ТАСС уход Товкайло.