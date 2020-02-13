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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: каждый второй россиянин слушает радио, каждый пятый предпочитает подкасты

Респонденты чаще слушают радио в личном автомобиле или дома
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Каждый второй россиянин (55%) слушает радио, а каждый пятый (19%) предпочитает подкасты, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченные ко Всемирному дню радио (13 февраля) и опубликованные в четверг.

"Более половины россиян слушают радио (55%) <...> Большая часть аудитории потребителей радиовещания - 35-44-летние <...> Каждый пятый опрошенный слушает подкасты (19%), чаще - россияне 18-24 лет и 25-34 лет (по 26%) ", - говорится в материалах опроса.

Радиослушатели чаще предпочитают музыку (72%), новости интересуют 45% респондентов, также успехом пользуются интервью и ток-шоу (27%), научно-познавательные передачи (24%). Радио россияне чаще слушают в личном автомобиле (58%) или дома (41%).

Слушатели подкастов чаще выбирают формат аудиоподборок или аудиобесед, также их интересуют обсуждения различных тем и записи радиотрансляций. Большинство россиян предпочитают слушать подкасты дома (59%), в машине (37%), на улице (22%), в общественном транспорте (20%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10 февраля 2020 года по случаю Всемирного дня радио. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
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