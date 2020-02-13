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В Кремле не видели фотографий застолья с участием осужденного за убийство Немцова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков удивился умению журналистов находить подобную информацию в интернете и попросил "присылать ему ссылки"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не видел фотографий застолья с участием Заура Дадаева, осужденного за убийство политика Бориса Немцова.

"К сожалению, не видели [этих фотографий]", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг. Он удивился умению журналистов находить подобную информацию в интернете и попросил "присылать ему ссылки".

ГУФСИН по Иркутской области назначило служебную проверку после появления в социальных сетях и СМИ фотографий застолья с участием Заура Дадаева, осужденного за убийство Немцова, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства. В сообщениях, сопровождаемых снимками, говорится, что они могли быть сделаны в колонии, где отбывает наказание Дадаев. Проверяющим предстоит выяснить, в каких условиях содержится Дадаев и как были сделаны снимки.

Фотографии с застолья осужденных с участием Дадаева размещены на странице пользователя с именем Ислам Ирон в социальной сети "ВКонтакте". Там они датированы 3 июля 2018 года, но в СМИ начали распространяться в среду после того, как прошла информация о том, что Дадаева, отбывающего наказание в Иркутской области, хотят перевести из исправительной колонии в тюрьму.

В среду в Иркутский областной суд поступила апелляционная жалоба на решение первой инстанции о переводе Дадаева из исправительной колонии строгого режима №3, которая находится в Иркутске, в тюрьму. Представление о переводе, поданное руководством колонии в Куйбышевский районный суд Иркутска, было удовлетворено в декабре 2019 года. Как сообщал ТАСС, осенью 2018 года за систематическое нарушение порядка Дадаева на год переводили в одиночную камеру в исправительной колонии № 2, которая находится в городе Ангарске Иркутской области.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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