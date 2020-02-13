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Китайская вирусная пневмония

Суд в Петербурге вернул поданный врачом иск к сбежавшей из карантина пациентке

По словам адвоката ответчицы, заявление необходимо было подавать по месту регистрации его подзащитной
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© Валерий Матыцин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга не стал рассматривать иск в отношении Аллы Ильиной, которая ранее сбежала из карантина в клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина. Об этом журналистам в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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"Куйбышевский районный суд вынес определение о возврате административному истцу искового заявления к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина" в связи с неподсудностью", - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, истцом по делу выступил главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга. Он сообщил, что врачи выявили у Ильиной симптомы острого вирусного заболевания, не исключающие новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Женщину госпитализировали, но вскоре она самовольно покинула больницу. По данным истца, от общения с медицинскими работниками Ильина уклоняется, добровольно вернуться в инфекционную больницу отказывается, но медицинское обследование она прошла не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания.

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"Истец просил суд принять решение о принудительном помещении под медицинское освидетельствование ответчика сроком не менее чем до 19 февраля 2020 года. Обязать 18-й отдел полиции осуществить привод Ильиной. Административное исковое заявление необходимо подавать по месту регистрации ответчика", - добавили в пресс-службе, объяснив отказ в рассмотрении.

Как сообщил ТАСС юридический представитель Ильиной Виталий Черкасов, девушка живет в Петроградском районе города. Соответственно, и иск нужно подавать туда. По словам защитника, в дом к Ильиной приехали сотрудники полиции и представители Роспотребнадзора, но она отказывается пускать их в свою квартиру.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКитайская вирусная пневмония
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