Суд в Петербурге вернул поданный врачом иск к сбежавшей из карантина пациентке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга не стал рассматривать иск в отношении Аллы Ильиной, которая ранее сбежала из карантина в клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина. Об этом журналистам в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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"Куйбышевский районный суд вынес определение о возврате административному истцу искового заявления к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина" в связи с неподсудностью", - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, истцом по делу выступил главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга. Он сообщил, что врачи выявили у Ильиной симптомы острого вирусного заболевания, не исключающие новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Женщину госпитализировали, но вскоре она самовольно покинула больницу. По данным истца, от общения с медицинскими работниками Ильина уклоняется, добровольно вернуться в инфекционную больницу отказывается, но медицинское обследование она прошла не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания.