Дума приняла во II чтении законопроект о бесплатном горячем питании для младшеклассников

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг поддержала во втором чтении законопроект о бесплатном горячем питании для младшеклассников с учетом поправок, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.

Предложение обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы глава государства озвучил ранее в послании Федеральному собранию. Поправки президента дополняют закон об образовании пунктом, в соответствии с которым учащиеся начальных классов обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда и горячего напитка.

Финансирование будет идти за счет ассигнований из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Устанавливается возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания на условиях, определяемых кабмином. Поэтапное введение новой системы будет происходить с 1 сентября этого года до 1 сентября 2023 года в зависимости от субъекта РФ.

Законопроект, к которому предложены президентские поправки, был внесен на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, авторами также выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций.

Документом одновременно устанавливается обязательное наличие горячего питания для детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, детей, пребывающих в организациях отдыха и оздоровления, этим должна заниматься непосредственно указанная организация. Школы и детские лагеря обязываются размещать на своих сайтах ежедневное меню и учитывать предоставляемые родителями сведения о состоянии здоровья ребенка.

Инициативой также вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Ряд новелл выходит за пределы вопроса школьного питания и касается обеспечения трехразовым питанием и таких социальных групп, как инвалиды и пациенты социальных учреждений. Запрещается обращение опасных или некачественных, фальсифицированных продуктов, продуктов, в отношении которых не может быть подтверждена прослеживаемость, которые не имеют предусмотренной законодательством маркировки, содержащей сведения о пищевых продуктах, либо в отношении которых не имеется таких сведений.

Главное - здоровье

Как сообщил журналистам спикер Госдумы, законопроект направлен в первую очередь на укрепление здоровья детей. "Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе", - сказал он.

"Москва кормила и кормить будет, 80% (субъектов РФ) кормили и кормить будут, но есть регионы, которые и этого не делали. И теперь государство будет финансировать начальную школу, а на высвобождающиеся деньги, я надеюсь, те регионы, которые кормили, расширят перечень тех, кто дальше, - после начальной школы есть средняя, и так далее. Теперь ответственность государства за питание детей будет в законе, ответственность эта будет определена суммой (федерального) бюджета, деньгами", - пояснил ТАСС суть поправок первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

В апреле 2019 года замминистра просвещения Татьяна Синюгина сообщила, что около 75% учеников российских школ не получают двухразовое горячее питание, почти 40% - разовое.