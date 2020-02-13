Медведев выразил соболезнования в связи со смертью разведчика Ботяна

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким разведчика, Героя России Алексея Ботяна, который умер в четверг в возрасте 103 лет.

Как отмечается в телеграмме Медведева, Ботян не раз проявлял мужество и героизм на фронтах Великой Отечественной войны, благодаря ему "были спасены тысячи жизней людей".

"Его подвиги по достоинству оценены большим количеством высших государственных наград. Всю свою жизнь он посвятил служению Родине, передал свой огромный опыт нескольким поколениям сотрудников безопасности. Подвиг его - бессмертен, память об Алексее Николаевиче будет всегда жить в сердцах благодарных потомков", - подчеркнул зампред Совбеза.