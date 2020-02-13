Госдума может принять закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников 18 февраля

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении законопроект о бесплатном горячем питании для младшеклассников в следующий вторник, 18 февраля.

С таким предложением выступил первый зампред профильного комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко после того, как палата поддержала в четверг инициативу во втором чтении. "Договорились, что на 18-е готовим законопроект [к третьему чтению]", - отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект дополняет в соответствии с президентскими поправками закон об образовании пунктом, согласно которому учащиеся начальных классов обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда и горячего напитка.

Финансирование будет идти за счет ассигнований из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Устанавливается возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания на условиях, определяемых кабмином. Поэтапное введение новой системы будет происходить с 1 сентября этого года до 1 сентября 2023 года.

Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, авторами также выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций. Ко второму чтению президент РФ Владимир Путин предложил свои поправки к законопроекту.