Пискарев: блокировка Facebook русскоязычных аккаунтов говорит о двойных стандартах

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Избирательная блокировка администрацией Facebook отдельных русскоязычных аккаунтов вновь демонстрирует ее приверженность двойным стандартам. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Администрация социальной сети Facebook ранее сообщила об удалении трех групп учетных записей из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы за нарушение политики компании об иностранном вмешательстве.

"Уверения Facebook в приверженности свободе слова не находят подтверждения в действиях. Избирательно блокируя страницы отдельных пользователей, американская соцсеть вновь продемонстрировала двойные стандарты", - приводит слова Пискарева в четверг его пресс-служба.

"Обоснованность и беспристрастность блокировки Facebook некоторых страниц и групп в сочетании с обвинением их авторов в связях с российской военной разведкой и нарушении политики против иностранного вмешательства вызывают большие сомнения. Ранее администрация Facebook не стала блокировать выявленные нами страницы с реальными признаками иностранного вмешательства в дела нашей страны и нарушениями российского избирательного законодательства. Представитель соцсети ограничилась вежливым ответом на наше обращение с заверениями в приверженности демократии и свободе слова", - пояснил глава комиссии.

Пискарев напомнил, что комиссия зафиксировала минувшей осенью в день тишины и в день выборов в РФ публикации в Facebook с призывами голосовать за конкретных кандидатов и портить на избирательных участках бюллетени.

В среду администрация Facebook удалила 78 аккаунтов в одноименной соцсети, 11 страниц, 29 групп и четыре аккаунта в Instagram за нарушение политики, направленной против вмешательства иностранных игроков или правительств. В администрации соцсети утверждают, что якобы вмешательство происходило из России и в основном концентрировалось "на Украине и соседних странах". В заявлении говорится, что владельцы некоторых из аккаунтов выдавали себя за гражданских журналистов и пытались установить связи с политиками, журналистами и общественными деятелями в регионе. Компания утверждает, что удаленные страницы могут быть связаны с российскими службами военной разведки.