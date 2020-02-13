Госдума выводит из-под статьи УК об ОПС бизнес, созданный без преступных целей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении президентский законопроект, предусматривающий вывод из-под уголовной статьи об организованных преступных сообществах (ОПС) бизнес-структур, созданных без преступного умысла, а также смягчение валютного законодательства.

В статью 210 Уголовного кодекса РФ (УК), посвященной преступным организациям, добавляется примечание. Согласно тексту, учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица, или руководители, работники ее структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности за участие в ОПС только лишь по причине того, что они работали в одной структуре, совершив экономическое преступление. Исключение составляют фирмы или компании, заведомо созданные для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

Как пояснил ранее ТАСС глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, с внесением предложенных поправок в УК станет легче разделять работающие законно фирмы и структуры, заведомо созданные для совершения преступлений, это предстоит определять в ходе следствия. По его словам, "на сегодняшний день юридическая техника такова, что под преступное сообщество" можно подвести совет директоров любой организации. О необходимости внесения таких поправок в УК президент РФ Владимир Путин заявил во время прямой линии в 2019 году.

"Задача государства - создать условия для развития бизнеса, чтобы предпринимательское сообщество чувствовало себя защищенным", - заявил в четверг журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Помимо этого, законопроектом, внесенным главой государства в конце декабря прошлого года, предлагается прописать в УК, что нарушение требований валютного законодательства РФ о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовным преступлением, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.

Одновременно с этим усиливается уголовная ответственность за уклонение от репатриации денежных средств группой лиц, которые сделали это по предварительному сговору. Сейчас такое преступление наказывается штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период от двух до трех лет, принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет. Законопроектом предлагается увеличить максимальный тюремный срок до 5 лет, а размер штрафа - до 1 млн рублей. В то же время повышаются пороговые значения крупного и особо крупного размеров нерепатриированных денежных средств, что служит обязательными признаками уклонения от возвращения средств в РФ. Крупным размером будет признаваться 100 млн рублей вместо 9 млн, а особо крупным - 150 млн вместо 45 млн.

Кроме того, законопроектом упрощается порядок определения крупного и особо крупного размера неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов.

Поправки в КоАП

Госдума приняла в первом чтении еще один президентский законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Статья 15.25 дополняется частью, устанавливающей административную ответственность за неисполнение обязанности по обеспечению зачисления на счета в уполномоченных банках средств, причитающихся по внешнеторговому договору с нерезидентом по валютным операциям, проведенным однократно либо неоднократно в течение одного года, если сумма превышает 100 млн рублей, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штраф составит в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы денежных средств, зачисленных с нарушениями на счета в уполномоченных банках за каждый день просрочки, или в размере от 3/4 до одного размера суммы этих средств. Штраф для должностных лиц составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, им также грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет.