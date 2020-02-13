Запрет на въезд и выезд из КНДР продлен из-за коронавируса до 1 марта

ПХЕНЬЯН, 13 февраля. /ТАСС/. Строгие карантинные меры, которые предусматривают закрытие всех пограничных переходов для въезда и выезда из КНДР, продлены до 1 марта. Об этом сообщило в четверг посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

"Срок карантина и медицинского наблюдения, установленный для сотрудников дипмиссий и представительств международных организаций, пролонгируется до 1 марта", - отмечается в сообщении российской дипмиссии.

О решении президиума Верховного народного собрания КНДР продлить карантинные меры сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Требование обязательно "для всех учреждений во всех регионах страны и иностранцев, находящихся в КНДР".

4 февраля МИД КНДР уведомил работающих в Пхеньяне иностранных дипломатов и сотрудников международных организаций о введении в стране строгих карантинных мер, которые должны были продлиться до 15 февраля. Иностранцам рекомендовалось не покидать пределы посольств, а также дипломатического квартала. При этом власти КНДР приостановили на неопределенный срок обслуживание иностранных граждан в гостиницах, магазинах, ресторанах, на продуктовом и вещевом рынке на улице Тхониль, в дипломатическом клубе "Тэдонган" и ряде других мест.

По данным властей КНДР, в настоящее время в народной республике не зафиксировано ни одного случая заболевания, вызванного новым коронавирусом.