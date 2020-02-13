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Врачи и Минздрав работают над исправлением ситуации с нехваткой лекарств от рака для детей

В НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева отметили, что практически решен вопрос о вводе такого препарата, как пэгаспарагиназа, который необходим для лечения пациентов с острым лимфобластным лейкозом

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Врачебное сообщество совместно с Минздравом РФ, Росздравнадзором и другими заинтересованными органами исполнительной власти работают над программой по исправлению ситуации с нехваткой препаратов для лечения рака у детей. Об этом в четверг сообщила генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Галина Новичкова.

Ранее газета "Известия" сообщила, что детские онкологи и благотворительные фонды обеспокоены тем, что в клиниках заканчивается запас самых необходимых и эффективных препаратов для лечения рака у детей. Самая большая проблема возникла с препаратами "Онкаспар" и "Цитарабин", которые применяются при терапии лейкозов.

"Очень надеюсь, что сейчас будут предприняты какие-то усилия, как сделать так, чтобы все лекарства были <...>, что проблема разрешится и с наличием лекарств, и с качеством лекарств. Мы наметили ряд мероприятий, как решить эту проблему <...> Договорились, как мы будем еще более прицельно разбираться и сигнализировать о каждом случае побочных эффектов, и сегодня мы находимся в процессе создания такой большой программы по исправлению ситуации", - сказала Новичкова на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню детей, больных раком, который отмечается 15 февраля. Она пояснила, что такое решение было принято в среду по итогам большого заседания врачей, представителей Минздрава во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, Минпромторга, Росздравнадзора и других.

"Проблема есть, появилась она не на пустом месте, принимались разные законы, приказы. Мы [врачи] волновались, что такое может случиться, мы предупреждали и руководителя Минздрава, и руководителей других органов. Но для нас [правительства] было приоритетом импортозамещение. Мы [врачи] за него, но считаем, что оно должно было произойти как-то более постепенно и корректно", - добавила специалист.

Новичкова также отметила, что сегодня практически решен вопрос о вводе такого препарата, как пэгаспарагиназа, который необходим для лечения пациентов с острым лимфобластным лейкозом. "Когда мы подводили итоги в 2017 году, была 87% общая выживаемость [детей с раком]. К сожалению, сегодня она снизилась за эти два года, это достоверные данные. Она, наверное, не так уж сильно снизилась, в районе 10%, но выросло число рецидивов, которое нас абсолютно не устраивает", - сказала она.

В пресс-службе Минздрава РФ ранее пояснили, что перебои с поставками в Россию некоторых лекарств для лечения онкозаболеваний у детей связаны с временным прекращением поставок фармацевтической субстанции цитарабина. Ситуация находится под контролем министерства. Мурашко уточнил, что лекарства для лечения рака у детей, по поставкам которых в Россию были зафиксированы перебои, появятся на российском рынке в ближайшие два месяца.

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