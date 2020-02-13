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Суд оштрафовал Twitter на 4 млн рублей за нарушение закона о персональных данных в РФ

Компания должна выплатить эту сумму в течение 60 дней
Описание
© REUTERS/Robert Galbraith

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 4 млн рублей по статье о нарушении законодательства в области персональных данных. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил признать Twitter виновным по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных") и назначить штраф в размере 4 млн рублей", - зачитала решение судья.

Дело в отношении Twitter было возбуждено по инициативе Роскомнадзора из-за отказа предоставить данные о российских пользователях. На заседание суда не явились ни представители Twitter, ни Роскомнадзора. Теперь в течение 60 дней Twitter должен выплатить 4 млн рублей.

Как следует из поправок в российский закон "О персональных данных", которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России. Из-за несоблюдения этого требования в 2016 году на территории России была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn.

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