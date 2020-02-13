Кабмин РФ выделил 22 млн рублей на закупку незарегистрированных лекарств в 2020 году

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 22 млн рублей на закупку 11 тыс. 674 упаковок иностранных психотропных лекарств, не зарегистрированных в России, для детей. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в четверг на сайте правительства.

"В целях оказания детям медицинской помощи по жизненным показаниям выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 22 000,0 тыс. рублей на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат федерального государственного унитарного предприятия "Московский эндокринный завод" на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированных в РФ психотропных лекарственных препаратов в установленном порядке в объеме 11674 упаковки", - говорится в документе.

В частности, к закупке планируется "Диазепам" (ректальный раствор), "Мидазолам" (раствор оромукозальный), "Клобазам" (таблетки, капсулы) и "Фенобарбитал" (эликсир). Росздравнадзору поручается мониторить эффективность и безопасность данных препаратов. "Минпромторгу России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных <...> бюджетных ассигнований с представлением доклада до 1 февраля 2021 года", - следует из документа.

Представители общественных организаций заявляли, что не менее 2 тыс. детей в РФ нуждаются в подобных препаратах. В Минздраве полагают, что потребность в лекарствах может возрасти, число нуждающихся оценивают профильные национальные медицинские исследовательские центры. Ранее Московский эндокринный завод в рамках исполнения распоряжений правительства РФ ввез 7620 упаковок "Клобазама" (международное непатентованное название препарата "Фризиум").

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешает ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить соответствующие документы о порядке ввоза в страну таких препаратов.