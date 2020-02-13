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Эксперт: включение Байкала в особые федеральные территории должно обсуждаться с жителями

Председатель общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров заявил, что вопрос об отнесении озера к таким территориям нужно проработать так, чтобы это не привело к новым ограничениям

ИРКУТСК, 13 февраля. /ТАСС/. Вопрос о включении озера Байкал в особые федеральные территории должен обсуждаться с жителями байкальских регионов - Республики Бурятия и Иркутской области, сообщил в четверг ТАСС председатель общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.

Рабочая группа по изменениям в Конституцию РФ планирует поработать вопрос о создании в России особых федеральных территорий, не входящих в субъекты страны, которые в силу своей специфики требуют особого управления. С таким предложением выступил член рабочей группы, председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне высказала мнение, что в случае внесения в Конституцию России поправки о создании особых федеральных территорий к ним должны относиться озеро Байкал и космодром Восточный.

"Должно быть обсуждение с жителями, которые живут в этих регионах, без этого принятие такого решения недопустимо. Президент в послании говорил, что необходимо расширить полномочия руководителей субъектов РФ, губернаторов в решении федеральных вопросов. Мне кажется, надо идти таким путем - путем повышения полномочий губернаторов в координации деятельности федеральных органов власти на байкальской территории, а не управлять ею из Москвы, ведь главы регионов прежде всего связаны со своим населением", - сказал Бальжиров.

Он отметил, что вопрос об отнесении озера Байкал к особым федеральным территориям должен быть проработан так, чтобы это не привело к новым ограничениям в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где хозяйственная деятельность уже ограничена существующим законодательством. Там нельзя строить жилье, промышленные объекты, разного вида инфраструктуру, в том числе дороги, очистные сооружения, мусоросортировочные комплексы. Из-за этого жители байкальского побережья неоднократно заявляли, что живут как в резервации, а отсутствие очистных и инфраструктуры для сбора мусора приводит к серьезному загрязнению Байкала и его берегов.

"На берегах Байкала, в центральной экологической зоне, проживают более 100 тыс. человек, которые испытывают огромные трудности в связи с этими ограничениями по рыбной ловле, по использованию лесных ресурсов. Фактически люди поставлены перед выбором - остаться или уехать. К сожалению, есть серьезный миграционный отток с нашей территории, в том числе, я думаю, именно из-за этих ограничений. Сегодня в центральной экологической зоне даже кладбище невозможно организовать, невозможно решить самые простые вопросы жизнеобеспечения населенных пунктов", - сказал Бальжиров.

Сложность вопроса

Научный руководитель Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН Игорь Бычков считает, что говорить о последствиях возможного включения Байкала в особые федеральные территории преждевременно, так как пока непонятно, на какую нормативно-правовую базу это будет опираться, какой функционал может быть передан с регионального уровня на федеральный и кому конкретно.

"На сегодня эта инициатива, насколько я понимаю, заключается в том, чтобы повысить ответственность федеральных органов власти за те процессы, которые протекают в очень значимых для Российской Федерации территориях. Но непонятно, как это будет реализовано. Если взять центральную экологическую зону, там живут десятки тысяч людей, которые не могут быть изъяты из общеконституционного пространства и вдруг оказаться в каких-то резервациях. Можно говорить об особо охраняемых территориях, где нет населения, а есть задачи по сохранению природы, животного мира. Здесь реализация этого предложения, наверное, возможна, но все равно вопрос очень сложный, так как выходит за все сегодняшние нормативно-правовые базы", - сказал Бычков ТАСС.

По его мнению, в вопросе защиты Байкала сегодня целесообразнее сосредоточиться на реализации национального проекта "Экология", в который отдельным блоком входят мероприятия по охране озера.

Байкал - самое глубоко озеро на планете, он включен в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Является популярным направлением среди туристов, посещающих Иркутскую область и Бурятию. В последние годы большую популярность приобретает зимний отдых на Байкале.

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