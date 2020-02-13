Ветерану Волошину, награжденному медалью США "Серебряная звезда", исполняется 100 лет

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Единственному ныне живущему ветерану Великой Отечественной войны Алексею Волошину, награжденному звездой Героя Советского Союза и военной медалью США "Серебряная звезда", исполнилось в четверг 100 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"13 февраля 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, полковника в отставке Алексея Прохоровича Волошина. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов поздравил ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской и Курской битв Алексея Волошина с вековым юбилеем", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что Волошин - единственный из ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны, удостоенный военной медали США "Серебряная звезда".

Волошин воевал с февраля 1942 года. Под Сталинградом командовал артиллерийской батареей 271-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. 25 сентября 1943 года в районе села Березка (Гомельская область) батарея под его командованием первой форсировала Днепр, отразила несколько атак противника, уничтожив 11 немецких танков.