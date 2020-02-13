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Эксперт: для сохранения стабильности в мире нужно вернуться к идеям Ялтинской конференции

Участник международной конференции "Ялта-1945: уроки истории" Жак Огар высказал обеспокоенность насчет жестких санкций, введенных США и Евросоюзом для оказания давления на Россию

ЯЛТА, 13 февраля. /ТАСС/. Сохранение стабильности в мире требует возврата к принципам Ялтинской конференции, к идеям многостороннего мира и соблюдения суверенитета, считает военный аналитик, президент французской консалтинговой компании в области стратегической разведки EPEE Жак Огар.

"Для сохранения мира и стабильности, которые настолько хрупки и настолько важны, необходимо вернуться к принципам Ялтинской конференции. Нужно вернуться к идеям многостороннего мира, соблюдения суверенитета и независимости всех стран", - сказал он, выступая на международной конференции "Ялта-1945: уроки истории", которая 13-14 февраля проходит в Ливадийском дворце.

По его словам, многие страны, в обход Совета безопасности ООН вводят жесткие санкции, которые имеют очень серьезные экономические и социальные последствия, дипломатические и политические санкции против суверенных стран, просто потому, что они придерживаются другой позиции или имеют другие интересы.

"Это не может не вызывать нашу обеспокоенность, потому что речь идет о тех санкциях, которые введены США, а также ЕС для оказания давления на Россию в связи с кризисом на Украине, который при этом был вызван вмешательством США во внутренние дела Украины", - подчеркнул Огар.

В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем приветствии к участникам конференции высказался за необходимость проведения переговоров в мире о контрпродуктивности санкций.

"Сегодня мы вновь вынуждены искать решение, как удержать мир от новой войны, говорить о необходимости сесть за стол переговоров о контрпродуктивности политики санкций и методов политического, экономического и пропагандистского давления", - говорится в тексте приветствия Аксенова участникам конференции, которое зачитал зампредседателя Совета министров - постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в государства ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их банковские активы, если таковые удавалось обнаружить. Кроме того, были приняты ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Москва ввела запрет на импорт из Евросоюза некоторых продовольственных товаров.

О конференции

Международная конференция "Ялта-1945: уроки истории" проходит 13-14 февраля в Ливадийском дворце, где 75 лет назад состоялась встреча лидеров антигитлеровской коалиции.

Конференция организована Советом Федерации, органами государственной власти Республики Крым, Фондом исторической перспективы, Ассамблеей народов Евразии и Ливадийским дворцом-музеем. В ней принимают участие политики, ученые и общественники как из России, так и из Австрии, Великобритании, Франции, США, Турции, Словакии.

В рамках конференции состоится международный общественный форум, на котором планируется принятие Ливадийской декларации поддержания мира и безопасности на Евразийском континенте.

Теги
АвстрияУкраинаСШАТурцияВеликобританияСловакияРоссияФранцияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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