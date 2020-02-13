Экс-президент Анголы не ответил на вопросы Верховного суда о переводе $500 млн в Лондоне

ПРЕТОРИЯ, 13 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш не ответил на направленные ему Верховным судом в Луанде вопросы относительно обстоятельств перевода $500 млн из ангольского Национального банка на один из счетов в Лондоне. Об этом сообщила в четверг немецкая медиагруппа Deutsche Welle.

Со стороны экс-президента не было предпринято никаких действий по поводу возможного ответа правосудию, заявил судья Жуан да Крус Питра. Он председательствует на начавшемся 9 декабря 2019 года в Верховном суде Анголы процессе, где главным обвиняемым является Хосе Филомено душ Сантуш, сын бывшего ангольского президента. Он обвиняется в том, что, находясь на посту главы Фонда суверенного благосостояния Анголы, похитил $1,5 млрд, а также незаконно вывез из страны $500 млн. По данному делу проходят еще трое обвиняемых, включая бывшего главу Центрального банка Анголы Вальтера Филипе да Силва.

Именно адвокат последнего заявил, что глава государства Жозе Эдуарду душ Сантуш руководил упомянутой операцией по переводу денег в Лондон. Суд принял решение отправить экс-президенту список вопросов, однако к указанной дате ответы получены не были. В ближайшее время суд должен принять решение о своих дальнейших действиях в связи с требованием защиты. Однако, как указывает газета Jornal de Angola, Верховный суд не видит пока путей, каким образом он может получить от Жозе Эдуарду душ Сантуша ответы на заданные вопросы по поводу перевода $500 млн. Экс-президент, который был на посту главы государства с 1979 по 2017 год, сейчас находится за пределами Анголы, проходя курс лечения в одной из европейских стран.

Судебное разбирательство ведется не только против сына бывшего президента Анголы. Суд в Луанде заморозил активы старшей дочери экс-президента страны Изабель душ Сантуш и ее супруга - конголезского бизнесмена Синдика Доколо. По словам Генпрокуратуры страны, в результате сделок с участием Изабель душ Сантуш государство потеряло $1,36 млрд. Сама Изабель душ Сантуш в конце 2017 года покинула Анголу. Сейчас Генпрокуратура настаивает на ее возвращении на родину для сотрудничества с правосудием.