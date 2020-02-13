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Суд оштрафовал Facebook на 4 млн рублей

Штраф назначили за нарушение российского законодательства о защите персональных данных
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© Justin Sullivan/Getty Images

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть Facebook на 4 млн рублей за нарушение российского законодательства о защите персональных данных. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Facebook виновным по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных") и назначить штраф в размере 4 млн рублей", - зачитала решение судья. По словам судьи, Facebook в течение 10 дней имеет право обжаловать решение.

Согласно протоколу об административном правонарушении, составленному Роскомнадзором, 31 января компания Facebook Inc., расположенная в Калифорнии, не обеспечила хранение личных данных пользователей РФ на российской территории. По словам судьи Александры Михалевой, в Facebook неоднократно отправлялись письма из Роскомнадзора с требованием локализовать данные российских пользователей в РФ, однако они остались без ответа.

Ранее в четверг аналогичный штраф за такое же нарушение вынесли в отношении компании Twitter. На заседание суда не явились ни представители Twitter, ни Роскомнадзора.

Как следует из поправок в российский закон "О персональных данных", которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России. Из-за несоблюдения этого требования в 2016 году на территории России была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn.

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